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清大老教授捐8500萬 再捐滿屋6萬冊藏書

聯合報／ 記者王駿杰張裕珍／新竹報導
清大前教務長、退休教授李怡嚴捐6萬冊書，部分暫放新竹市圖書館龍山分館。記者張裕珍／攝影
清大前教務長、退休教授李怡嚴捐6萬冊書，部分暫放新竹市圖書館龍山分館。記者張裕珍／攝影

國立清華大學前教務長、86歲退休教授李怡嚴日前將畢生積蓄、價值8500萬元的動產、不動產捐給清大運用，傳為美談。李喜好閱讀，也捐出住處多達6萬冊藏書，部分暫放新竹市立圖書館龍山分館，吸引不少學生和校友徜徉書海，目前開放清大校內與公立圖書館取書，尚未開放一般民眾索取。

李怡嚴27歲取得密西根大學物理博士學位後，1964年回台到清華大學任教，成為清大物理所第一任所長，也是物理系創系元老之一，深受師生敬重。李怡嚴為回饋清大，近日委由律師捐出畢生積蓄與唱片與書籍等收藏培育人才。

李怡嚴學識淵博，家中藏書豐富宛如小型圖書館，曾造訪的友人形容，李住處擺滿書架和書籍，幾乎只能容一個人躺下來，李生活也相當簡樸、花費不多，幾乎與書為伍，估計住家的藏書高達6萬冊，全數整理捐出。

李怡嚴典藏的書籍，清大圖書館先保留2.5萬冊，友人也請竹市文化局提供場地協助，在龍山圖書分館9樓陳列，昨天已吸引不少學生、甚至校友前來「尋寶」，也有學生一連搬了好幾箱書，滿載而歸。

清大數學系四年級楊姓學生說，自己大一讀過李怡嚴教授撰寫的「大學物理」，很有收穫，來到9樓取書時也被眼前滿滿藏書的景象震撼，尤其李教授閱讀書籍類別多元，翻閱書籍也可發現教授在書中皆有眉批註記，讓人看了格外感動。

清大指出，李怡嚴無子嗣，目前生病就醫治療中，8500萬元將成立「李怡嚴教授薪火相傳基金」，協助3年內的新進教授採購儀器設備與資料庫、設立實驗室，同時也提供不分領域的新進教授獎勵，幫助延攬具潛力的教授並嘉惠學子。

清大 圖書館

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