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禁「髒」車奏效！PM2.5濃度減逾3成 苗栗畫設第3期空維區

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗縣府將在竹南科學園區周邊道路畫設第三期空維區，提報環境部核定。圖／苗縣府提供
苗縣府將在竹南科學園區周邊道路畫設第三期空維區，提報環境部核定。圖／苗縣府提供

苗栗縣政府第1期空氣品質維護區今年3月上路管制「髒」車，PM2.5平均濃度大降約3成1，縣府評估有效，縣務會議最近通過，將在竹南科學園區周邊道路畫設第3期，提報環境部核定。

環保局畫設第3期空氣品質維護區及實施移動汙染源管制措施草案，範圍包括竹南科學園區周邊的公義路、中華路、科學路、科專七路及科研路，因鄰近國道3號香山、竹南交流道，國道1號頭份交流道、台61線西部濱海公路，進出以柴油貨車為主。

空維區全時段管制對象，包括出廠3年以上的柴油大客車及大貨車，稽查日前1年內未取得排煙檢驗合格紀錄或有效期內自主管理標章，與未完成當年度排氣定期檢驗合格的燃油機車。

議員葉忠倫表示，畫設空維區有助改善空氣品質，但柴油大貨車也是民眾生財工具，實施要有配套，做好溝通工作，提供緩衝期或相關補助改善辦法。

環保局指出，1期空維區在長春石油化學公司苗栗廠及其主要道路宜春路，今年3月5日上路，至今車辨稽查3萬4802輛次，其中未符規範處分柴油大客貨車488輛、燃油機車27輛，罰鍰25萬7500元，空維區周邊微型感測器PM2.5平均監測濃度，前年每立方公尺22.41微克，降低至今年15.48微克。

2期空維區管制範圍在頭份市永貞國小及其周邊道路，環境部今年11月30日核定通過，縣府預計明年1月公告，6個月緩衝期，明年7月生效執行。

空氣品質 PM2.5 南科

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