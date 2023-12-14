紓解AI園區周邊交通 竹北勝利七、八街 評估設單行道

新竹縣竹北市AI智慧園區明年起廠商陸續進駐，為紓解當地交通瓶頸，縣府針對勝利七、八街配對單行道進行可行性評估，地方肯定此舉能降低事故率，但對能否提升車流量存疑，也希望增加跨溪橋梁。縣府昨回應，目前僅前置規畫並匯集意見，後續將委由路權單位竹北市公所細部規畫設計。

近年AI智慧園區附近交通壅塞，也影響莊敬和自強2條重點大道堵車，明年完工後恐雪上霜，縣府近期召開說明會，市代陳禹同認為，勝利七、八街是8米的雙向路段，若改6.5米單行車道，另1.5米規畫為人行道和停車空間，透過縮減路口交匯點能降低事故率，但也質疑能否提升車流量，未來應持續徵詢周邊住民意見。

代表游雅婷指出，部分里民認為勝利七、八街若設置單行道，將形成單循環路網，然而邊跨越雙邊的橋梁不足，盼能增設橋梁來解決交通繞行及壅塞問題。

交旅處回應，這次將原先兩側的雙線道改為單線道，原本雙向有36個衝突點，可減少為13個，盼能解決路側干擾、簡化路口動線，提升道路通行效率，也透過減少路口、路段交織，來降低事故風險，未來將委由公所自行或與縣府合作，向中央爭取經費執行。