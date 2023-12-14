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桃市拚社宅 明年修法鼓勵建商捐建

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市府明年將修訂「都市計畫法桃園市施行細則」，鼓勵建商以捐贈住宅基金方式得到容積獎勵。圖為即將完工的中壢中興巷公辦都更案。圖／市府提供
桃園市府明年將修訂「都市計畫法桃園市施行細則」，鼓勵建商以捐贈住宅基金方式得到容積獎勵。圖為即將完工的中壢中興巷公辦都更案。圖／市府提供

桃園市政府預計自行興辦40處社宅，未來戶數可達8000戶以上，但目前完工戶數僅約一半。市府坦言營建成本逐年增加，明年將修訂「都市計畫桃園市施行細則」，鼓勵建商以捐贈住宅基金方式得到容積獎勵。議員樂觀其成，但也提醒市府須確保社宅施工進度和品質，避免入住後衍生爭議。

都發局統計，市府自行興建社宅目前完工12處共4211戶，興建中4處494戶，設計中6處1455戶，規畫中9處1107戶，另有9處儲備基地，預計2030年前全數決標；中央預計在桃園興辦21處7000戶，至2030年地方和中央興建的社宅可望超過1萬戶。

但目前完工社宅僅分布在桃園、中壢、平鎮、八德、蘆竹、楊梅6區，施工進度也遭質疑太慢。住宅發展處長邱英哲坦言，目前規畫興建社宅的總經費約需440億元，但住宅基金有限，市庫撥補45億，市府另舉債約187億，後續預計舉債至330億，再受通膨、利率上揚影響，預估全年利息恐從今年1.3億增加到4億。

為減少市府自行興建社宅壓力，市府研議採BOT方式由民間參與投資，也預計明年修訂都市計畫法桃園市施行細則，鼓勵建商捐建社宅。

邱英哲表示，按現行都市計畫法規，私人建築可捐建600平方公尺以上樓地板面積作為社宅，以獲得容積獎勵，但由於捐建數量不多，管委會不易同時管理社宅和一般住戶，連帶影響建商意願，因此修法方向將允許建商以捐贈住宅基金方式獲得容積獎勵，不過上限不得超過基準容積1.5倍。

議員李宗豪表示，龜山近年移入人口數高，至今卻無社宅完工，若修法能加速社宅興健，他樂觀其成，但仍須確保社宅興建品質，避免入住後才發現問題造成民眾困擾。

議員陳雅倫說，社宅興建易受通膨影響流標，建議市府積極與中央配合加速興建，並定期上網公告更新興建進度、推動輪候制確保公平性，讓民眾對社宅有信心。

社宅 桃園 都市計畫

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