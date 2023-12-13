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越夜越美麗 苗栗市街頭增添耶誕浪漫喜氣

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所耶誕點燈，「市民廣場」、「好客廣場」規畫兩個燈區，夜間將從12月15日亮到明年1月19日。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所耶誕點燈，「市民廣場」、「好客廣場」規畫兩個燈區，夜間將從12月15日亮到明年1月19日。圖／苗栗市公所提供

耶誕節將屆，苗栗市公所在「市民廣場」裝置7公尺高的歐式耶誕樹主燈，連接到市公所前「好客廣場」，夜間將從12月15日亮到明年1月19日，裝置繽紛璀燦，浪漫又喜氣。

苗栗市街頭耶誕節到元宵節的街頭亮化裝置，晚間璀燦繽紛，也備受期待，市長邱鎮軍今天晚間在市民廣場試燈，主燈高7公尺的歐式耶誕樹，內層由綠色松針業製成，外圈自頂端紅色蝴蝶結灑落而下的紅色燈條，彷彿將耶誕樹穿上一件閃亮的大紅袍，十分喜氣，象徵好運和幸福。

光廊一路延伸到市公所前好客廣場，翩翩蝴蝶環繞，別具浪漫氣息，兩處燈區15日起到明年1月19日，每晚5點30分到10點亮燈，至於重頭戲（火旁）龍點燈，則預計1月下旬在中正路等地，一直亮到元宵節後「化龍返天」。

邱鎮軍表示，今年「苗栗耶誕Yay 舞出新世界」耶誕系列活動12月23日在市民廣場舉行，下午3點30分開始有親子手作DIY彩繪、親子互動遊戲「麋鹿角套圈圈樂」、尋找耶誕老人圖卡，及拍照打卡換紀念品等活動。

下午5點起還有山宛然客家布袋戲團生趣戲偶PAPA行-講客巡演列車、苗栗市客家兒童合唱團表演，現場耶誕市集有青創文創及各種美食擺攤，值得一提是首次舉辦街舞大賽，初賽有24隊伍參賽，23日晚上的決賽有10隊參加舞林爭霸，精彩可期。

晚上7點的點燈儀式，設計以歐洲及拉丁美洲流行「敲打皮納塔」的年節遊戲進行，皮納塔將以「貓裏喵」的造型出現，藉由棍棒敲打皮納塔象徵驅趕厄運，皮納塔被砸破的瞬間，代表厄運破除好運到，祈求新的一年平安順利，現場也會有耶誕老人發放糖果和民眾同樂。

苗栗市公所耶誕點燈，「市民廣場」、「好客廣場」規畫兩個燈區，夜間將從12月15日亮到明年1月19日。記者范榮達／攝影
苗栗市公所耶誕點燈，「市民廣場」、「好客廣場」規畫兩個燈區，夜間將從12月15日亮到明年1月19日。記者范榮達／攝影

元宵節 邱鎮軍 親子

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