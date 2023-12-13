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楊梅火車站前槽化線畫的霧煞煞 民眾陳情常搞混受罰

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅火車站前的楊新路及大成路口畫設槽化線分流車輛，不過有民眾反映槽化線讓左右轉時容易壓到並被檢舉，桃園交通局回應，將塗銷。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅火車站前的楊新路及大成路口畫設槽化線分流車輛，不過有民眾反映槽化線讓左右轉時容易壓到並被檢舉，桃園交通局回應，將塗銷。記者翁唯真／攝影

桃園楊梅火車站前的楊新路及大成路口畫設槽化線分流車輛，不過有民眾反映槽化線讓左右轉時容易壓到並被檢舉，也容易造成事故，有民代接到陳情會勘，桃園交通局回應，過去未分流直行及右轉車流，不過經民眾反映常壓到受罰將塗銷。

市議員周玉琴表示，民眾向她陳情大成路往地下道路口有2線，內線直行加左轉，外線直行加右轉，不過大成路外線是直行加右轉，直行車不是要壓過槽化線就是要內切內線道後直行，容易造成塞車及事故。

周玉琴指出，過去質詢就要求市府全面清查並檢討市內標誌標線設置妥適性與破損情況，其中，楊梅火車站地下道前加繪的標線，市府優先列為檢討，並於11日通知相關單位共同會勘，決議塗銷。

周玉琴說，近幾年交通規則、燈號、標線變更很多，卻沒有看到市府有製作宣導短片讓民眾了解，只知道處罰，不教之過政府要負相當責任，因此日前會勘將改善，減輕民眾被罰及誤解的負擔。

交通局說，因楊梅大成路往地下道方向，原先設置槽化線分流直行與右轉，但因用路人常因行駛期間誤壓到槽化線而遭到檢舉，故會勘討論磨除該槽化線及路面往楊梅車站標字樣，並增設1面藍底白字牌面「往楊梅車站」提醒用路人。

火車站 桃園

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