鄭正鈐搶客家票今成立客家後援會 85歲吳伯雄站台力挺

新竹市擁有3成客家人口，客家票也成選將爭取重要票源。繼民進黨新竹市立委參選人林志潔10日成立客家後援會後，國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐今天也選在同個場地金山寺成立「侯友宜、鄭正鈐新竹市客家後援會」，高齡85歲的前中國國民黨主席吳伯雄特別站台力挺送上「好彩頭」，呼籲大家團結力量支持鄭正鈐。

新竹市總人口數約45萬人，客家族群人口約13.6萬人，占約全市總人口比例30.4%，其中東區及香山區列為「客家重點發展區」，屬都會型客家聚落，客家票不容忽視。

侯友宜、鄭正鈐新竹市客家後援會邀來世界客屬總會新竹市分會理事長陳添財擔任後援會會長，今天包含台灣省主席林政則、新竹市前市長許明財、新竹縣前縣長邱鏡淳、金山寺主任委員饒圳榮都到場參加成立大會，現場約數百名支持者到場相挺。

「伯公」吳伯雄特地現身竹市站台，肯定鄭正鈐是長期在地方經營，是新竹市的參選者中最具民意基礎的候選人。他指出，鄭正鈐在國會表現亮眼，獲得評鑑為優良立委，同時為地方爭取建設及資源不遺餘力，是最值得大家信賴的立法委員。

吳伯雄並呼籲，要發揮客家祖先給我們的忠義、不忘本精神，為台灣與中華民國一定要努力拚下去，團結所有力量，唯一支持侯友宜與鄭正鈐。

陳添財力讚鄭正鈐在立委任內除了為新竹市爭取了53.5億元的中央補助，並積極爭取各項建設，對於客家文化的保存及發揚更是不遺餘力；林政則表示，鄭正鈐一步一腳印從議員走到立院，為新竹市發展賣力爭取建設經費，呼籲大家支持鄭正鈐連任。