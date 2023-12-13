傳統農村景觀田間稈棚、稻草捲就位 苗栗公館禾樂福菜節限定

「2023苗栗公館禾樂福菜節 稈棚下逗熱鬧」系列活動，12月16日、17日在苗栗特色館登場，田間體驗區的稈棚、稻草捲今天就位，傳統農村景觀吸引目光，公館鄉農會邀全國民眾屆時來體驗。

公館鄉是福菜的故鄉，福菜節是盛事，今年特別與藝術結合，舉辦田間音樂會，16日開幕表演「幸福樂章」，將由聯合民族管弦樂團、新樂舞舞團，及苗栗市客家兒童合唱團劉承熹共同演出，結合了管弦樂、舞蹈、歌唱與陶甕打擊樂，演奏出福菜產業的豐富故。

田間設計稻草捆紮而成的草捲， 還有傳統農村的稈棚，置身其間欣賞音樂會、民歌演唱，明日之星社區表演、及搏鬥兄弟-舞空術，及歡樂氣球互動等，別有一番滋味。

公館鄉農會指出，福菜節規畫更多元認識公館的特色作物，福菜故事館、禾樂館呈現產業發展的故事，中央大學客家學院團隊協助規畫「實境解謎」遊戲，利用特色館的營區與陶博館設計出「公館營區徵集令ｘ苗栗特色館」、「想陶！沒那麼簡單」實境解謎，用遊戲的方式來做導覽，寓教於樂適合全家大小一同來趟「苗栗窯」文化之旅。