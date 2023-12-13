苗栗康世明發布競選CF 訴求打破黑金下架貪汙

民進黨提名的苗栗縣第一選區立委參選人康世明，今天首度發布競選CF，訴求「正派溫暖」形象，也針對對手陳超明，強調要打破黑金下架貪汙；康世明表示，正派溫暖是他此次的競選主軸，影片也以此為核心，盼藉由競選CF傳遞競選理念給更多選民。

康世明藉由自己的教師經歷，以「康老師」訴求其理念，講述其從政與教育界服務的經歷。他說，過去，他曾是竹南鎮長，但更是大家熟悉的「康老師」，投身教育半輩子，見到苗栗教育現場的困境，苗栗發展上的瓶頸，「如何讓苗栗更好，讓孩子更有希望?」也成為他這一次參選的初衷。

康世明指出，這段時間他走遍八鄉鎮，這塊土地上有各種值得發展的願景。他並強調，以正派迎戰貪污，有信心能打破黑金下架貪汙，他也邀請選民，「改變苗栗，請與我同行」，希望喚起更多選民一起為故鄉打贏一場光榮的一戰。

約2分鐘的競選CF在臉書粉絲專頁上架，康世明也感性發文「選戰倒數一個月，我想透過這支影片讓大家更認識康世明，改變苗栗的最後一段路，我想邀請大家與我一起，為家鄉打贏這場艱辛但光榮的一戰。」