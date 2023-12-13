強化苗栗醫療服務品質 王必勝同意苗栗醫院新建兩大樓增加預算案

為強化苗栗縣醫療服務品質，衛生福利部次長王必勝今天下午率醫福會、醫事司、國健署等官員赴苗栗縣政府，針對苗栗縣醫療現況及未來縣內醫療服務量能開會討論，會中原則同意苗栗醫院新建兩大樓增加預算案，以利招標作業。

苗栗縣現階段每萬人口不論是醫師數、醫事人員數或病床數都遠低於全國平均值，醫療資源分布不均更是急待解決的問題。今午「苗栗縣醫療服務量能討論會議」主要針對部立苗栗醫院放腫中心及急重症大樓工程進度、衛生所無醫師召募、爭取造橋鄉、苑裡鎮衛生所前瞻重建計畫等議題，與縣長鍾東錦、衛生局長張蕊仙及在地部立苗栗醫院院長李明輝等人共同討論。

由於原物料人工雙漲，部立苗栗醫院放腫中心及急重症大樓工程進度方面，放腫中心原預計今年3月完成工程招標，但招標作業歷經8次流標，進度嚴重落後；而急重症大樓發包興建案，原定今年11月動工，目前也已一次流標，本月4日第二次上網公告招標。

兩座大樓工程的興建案進度皆不如預期，院方已向衛福部提列增加預算方案來解決，盼能早日招標發包，於期限內啟用。針對這部分，王必勝表示「原則同意」，但因增列預算方案還在審查中，也要尊重審查委員意見。

縣衛生局長張蕊仙表示，目前全縣18鄉鎮衛生所有公館鄉、頭份市、造橋鄉、卓蘭鎮、苑裡鎮、銅鑼鄉、三灣鄉、西湖鄉等8個衛生所醫師出缺，加上明年1月頭屋鄉衛生所醫師將屆齡退休，屆時將有9個衛生所缺醫師，比例高達 50%，突顯苗栗縣衛生所醫師嚴重不足。

另外，造橋鄉及苑裡鎮衛生所，因建築物老舊耐震強度不足，已不符現況所需，110年曾向中央提報前瞻基礎建設計畫-公有危險建築補強重建計畫補助，但未獲核定補助，今年再度提出爭取，每一所需總經費8333萬元，中央經費7500萬元，縣府自籌款833萬元，也期盼中央可以通過經費補助。