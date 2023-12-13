韓搖滾樂團N. Flying、男星陳昊森 桃園跨年晚會壓軸開唱

桃園市政府今天宣布2024跨年晚會卡司，除有男星陳昊森獨家獻唱，還邀請到韓國男子流行搖滾樂團N. Flying主唱李承協、柳會勝壓軸陪倒數，共同迎接2024年來臨。

桃園跨年晚會今年在桃園高鐵站前開唱，主題為「2024桃園星際城STAR UP」，今天記者會現場充滿科技感，舞台相當酷炫。

桃園也網羅13組藝人開唱，卡司包括動力火車、丁噹、黃偉晉、熊仔、Karencici、J.Sheon、Boom！、洪暐哲、田亞霍、瑪菲司Mavis、閻奕格、陳昊森等華語歌手，韓國男團N. Flying主唱李承協、柳會勝也會在倒數前後帶來精彩演出，陪伴民眾直到晚會結束。

市長張善政表示，晚會現場將建置桃園星際城入口造景讓民眾拍照打卡，還特別規畫「夜貓子美食市集」，超過50個攤位市集與餐車，跨年晚會結束還不用急著回家，可以留在會場慢慢享受美食，吃飽再回家，讓民眾大飽口福。

觀旅局長周柏吟表示，今年服務台有免費提供限量的跨年專屬藍白螢光棒，還推出「抽VIP PASS」活動，即日起至12月17日，至官網完成指定任務，即可抽限量20名的VIP搖滾區，近距離和藝人接觸。

觀旅局表示，今年推出桃園、中壢2線免費接駁車，其中，紅線桃園線從桃園火車站後站上車可直達會場，綠線中壢線從中壢火車站元化路上車後將開至A22站下車，再轉搭機捷到現場。為分散疏運人潮，機捷將提供41小時不休班服務。