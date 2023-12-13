大批員工將進駐AI園區 竹北勝利七八街設單行道開說明會

新竹縣竹北市AI園區明年起將有廠商進駐，且附近持續有建案開發，新竹縣府針對勝利七、八街配對單行道進行可行性評估，並開規畫說明會，期盼解決車流動線複雜且效率不佳的疑慮。新竹縣府表示，目前正在做前置規畫，並匯集意見，後續將移給路權單位竹北市公所。

竹北市勝利七、八街原有的車流動線複雜，且效率不佳，導致道路安全的風險很高，加上明年AI園區廠商進駐，將有大量車流，這次將原先兩側的雙行道改為單行道，希望能解決路側干擾，簡化路口動線，來提升道路通行效率，也透過減少路口、路段交織，來降低事故風險。

根據統計，勝利七、八街雙向車到有36個衝突點，若八米道路改為實施單行道，將可減少為13個衝突點。此區從2019年起道去年12月，勝利七街就有133件事故、勝利八街為103件。

對此，新竹縣府交旅處回應，日前委託顧問公司評估規畫方案，縣府正做前置規畫，並匯集意見，後續將移給路權單位竹北市公所，包含申請經費或後面的細部規畫設計等。可行性規畫方案一、二皆採單行道方案，要紓解周邊的交通與提升安全，由於靠近商家的一側尚無人行道，這次將會增加來提高行人通行的安全。其中這兩個方案最大的不同在於，方案二在靠近路口時，會縮減為一個車道。

參與說明會的竹北市代表陳禹同表示，此舉能提升交通的流暢度，明年AI園區廠商進入，將增加多了4千人，這次將原先8米的雙向路段成為6.5米的單行車道，另外1.5米規畫為人行道和停車空間，縮減路口交匯，能降低事故率，但是否能真的提升車流量，他則無法從中確定，強調未來要與附近住戶社區多溝通，才能了解真實狀況。

參與說明會的竹北市代表游雅婷指出，勝利七、八街有多個路口，且此區人口數增加不少，上班時間不只塞車，若卡到社區大樓車子出入，有時會阻擋到對向車道，一但發生車輛碰撞事故，將導致塞車更加嚴重。