長期異地工作年過半百身體亮紅燈 與女兒、丈夫開店重拾健康

54歲的黃瑞琴，過去曾在一家製造自行車鋁合金零組件的傳統公司，從基層一直做到財務副總，在過去20多年的工作生涯中，每天面對極大壓力，最終身體亮紅燈，直到大學畢業的女兒因為對烘焙產生濃厚興趣，於是母女二人決定共同創業，參加桃竹苗分署委託桃園市中餐服務人員職業工會開辦的產業人才投資方案「中西式早午餐實作班」學習技術，開店經營10個月下來已累積穩定客源。

黃瑞琴過去為了工作，1年有一半時間都在異地工作，讓她每天都要面臨極大的工作壓力，長期血壓偏高導致健康狀況亮紅燈，讓她萌生轉職念頭。直到大學畢業的女兒因為對烘焙產生濃厚興趣，於是母女二人決定共同創業。

黃瑞琴和女兒報名參加桃竹苗分署的產業人才投資方案，學會了中西式餐點及烘焙等專業製作技術，為創業做好充分的準備。結訓後，黃瑞琴與女兒最初透過網路開團販賣手作麵包，卻意外引起熱烈迴響，吸引大批消費者爭相購買，逐漸建立穩固客源，每月都可以賺進超過1萬以上的盈餘，為她們帶來不小的成就感和自信。

隨著先生退休，黃瑞琴果斷決定開設實體店面，她負責主餐，女兒操刀麵包、蛋糕與甜點，先生則專注店內飲品的調製，「夕森咖啡手作」簡餐店應運而生，經營10個月下來，已累積大批忠實顧客。

黃瑞琴說，參加職訓中最受用的部分，是老師毫不保留在課堂上給予詳細解說指導外，也不斷強調食材的關鍵及重要性，擅長醬料調製的她，製作的紅酒燉牛肉醬及白醬料理更深受客人喜愛。