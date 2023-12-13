禁髒車降低PM2.5濃度逾3成 苗栗縣畫設第3期空維區

苗栗縣政府第一期空氣品質維護區今年3月上路管制「髒」車，PM2.5平均濃度大降約3成1，縣府評估有效，縣務會議最近通過，將在竹南科學園區周邊道路畫設第三期，提報環境部核定。

縣府環保局畫設第三期空氣品質維護區及實施移動汙染源管制措施草案，範圍包括竹南科學園區周邊的公義路、中華路、科學路、科專七路及科研路，因鄰近國道3號香山、竹南交流道，國道1號頭份交流道、台61線西部濱海公路，進出以柴油貨車為主。

空維區全時段管制對象，包括出廠3年以上的柴油大客車及大貨車，於稽查日前一年內未取得排煙檢驗合格紀錄，或有效期內自主管理標章，與未完成當年度排氣定期檢驗合格的燃油機車。

縣議員葉忠倫表示，畫設空維區有助於改善空氣品質是好事，但畢竟一些柴油大貨車是民眾重要財產、生財工具，實施要有配套，包括做好溝通工作，緩衝期或是相關補助車輛改善的辦法。

環保局指出，違反空維區管制事項，可依空氣汙染防制法，處車輛使用人或所有人500元至6萬元罰鍰，並得令其改善，未改善者，得按次處罰至改善，第一期空維區在長春石油化學股份有限公司苗栗廠及其主要道路宜春路，今年3月5日上路，至今車辨稽查3萬4802輛次，其中未符合規範處分柴油大客貨車488輛、燃油機車27輛，罰鍰25萬7500元，空維區周邊微型感測器PM2.5平均監測濃度，前年每立方公尺22.41微克，降低至今年15.48微克。

環保局指出，第二期空維區管制範圍在頭份市永貞國小及其周邊道路，環境部今年11月30日核定通過，縣府預計明年1月公告，6個月緩衝期，明年7月生效執行，請用路人注意。