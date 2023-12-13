新埔警分局新大樓歷經多位竹縣警局長今落成 楊文科盼民眾洽公舒適

新竹縣新埔警分局歷經2年多重建，今天上午在新竹縣長楊文科見證下揭牌落成啟用，新竹縣警察局歷任局長都特地回娘家同慶。楊文科表示，期盼新警局的落成能夠提升新埔鎮及關西鎮民眾洽公舒適及便利，更能服務警察同仁有優質的辦公環境，更能做好治安維護工作。

楊文科指出，新埔鎮因竹科發展迅猛，促使竹北人口外溢，而讓新埔近年同樣人口增長快速，舊分局大樓是在1979年興建落成，歷經40年，早已老舊、空間狹窄不堪使用，因此由前竹縣警察局長張榮興在任內爭取重建，克服萬難在疫情期間動工拆除重建。

舊新埔警分局廳舍1977年開始陸續歷經重建及2次增建，因為辦公空間由派出所與分局共用，歷經新埔多年發展，空間跟不上警力擴編規模，早已不敷使用，甚至因建物老舊、使用超過40年，經增建後出現「老揹少」的情況，且有海砂屋疑慮，因此正式在2021年啟動拆除重建工程。

新竹縣警察局表示，新埔警分局最早歷史是在日治時期、1899年設立「新埔支廳」，即為新埔警分局前身，直到台灣光復後，1950年正式改制為「新埔分局」，不過又在1979年重建廳舍，但歷次增建後仍不敷使用。

為此，前竹縣警局長張榮興爭取新埔警分局廳舍重建工程納入行政院前瞻基礎建設計畫，2019年再由前竹縣警局長黃家琦接手規畫廳舍藍圖、確定改建方案，2020年前竹縣警局長吳敬田與前新埔鎮長林保祿協商將舊新埔鎮公所及代表會，提供警局廳舍重建期間臨時辦公處。

新埔警分局新大樓在2021年6月1日正式開工，期間歷經多位竹縣警局長楊哲昌、林信雄監督，終於在今天完工，歷任竹縣警局長幾乎都「回娘家」同慶揭牌。