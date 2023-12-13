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竹市鐵道藝術村修復、擴大承租 鄭正鈐助市府減免租金

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
立法院教文委員會、文化部次長李靜慧及台鐵相關人員今天早上考察新竹市鐵道藝術村，立委鄭正鈐也參與了解。圖／鄭正鈐辦公室提供
立法院教文委員會、文化部次長李靜慧及台鐵相關人員今天早上考察新竹市鐵道藝術村，立委鄭正鈐也參與了解。圖／鄭正鈐辦公室提供

新竹市鐵道藝術村由市府進行修復，並有意擴大承租倉庫空間。立法院教文委員會今天安排現勘，經立委鄭正鈐爭取，台鐵同意市府以修復工程款減免租金，文化部也樂見市府擴大承租與修復台鐵新竹站1-2號倉庫，並同意補助經費。未來鐵道藝術村營運不但擴大近一倍的空間，且至少10到30年內免繳租金。

立法院教文委員會、文化部次長李靜慧及台鐵相關人員今天早上考察新竹市鐵道藝術村。新竹市政府文化局指出，市府向台灣鐵路管理局承租歷史建築3‐5號倉庫作為鐵道藝術村，開館營運至今29年，由於館舍漏水甚鉅，且北側屋頂凹陷，影響人員安全，市府已於今年編列83萬餘元執行規畫設計案，明年編列工程經費1600萬元整修。

不過，台鐵新竹站1‐2號倉庫現況閒置中，且狀況遠比3‐5號倉庫還要差，市府指出，如果還要進行修復，根據評估還需要3672萬元修復。市府目前希望擴大承租1-2號倉庫，並進行修復工程與整建人行環境。

市府曾與台鐵協調以修復工程款減免租金，但台鐵表示需在工程完成後，依實際結算金額申請，且須由台鐵先訂定相關作業規定，才能得辦理。市府憂心明年台鐵公司化後，台鐵政策或有調整，希望超過5千萬元修復歷史建築經費，可用來減免租金。

鄭正鈐認為，根據文化資產保存法規定市府承租台鐵所屬歷史建築並出資修復，台鐵便應讓新竹市政府減免租金，不應用相關作業規定還沒訂定好的理由拒絕。

在鄭正鈐協調之下，台鐵應允即便公司化之後也會讓市府以修復工程款，減免租金。文化部次長李靜慧樂見市府擴大承租1‐2號倉庫，並應允在市府提出計畫之後給予補助。

鄭正鈐也建議市府連同租下2號3號倉庫之間的玉市場，來作為展演空間或是連通2、3號倉庫的行走空間，除更加活化運用之外，也能讓民眾多加使用。市府應允研議規畫。

立法院教文委員會、文化部次長李靜慧及台鐵相關人員今天早上考察新竹市鐵道藝術村，立委鄭正鈐也參與了解。圖／鄭正鈐辦公室提供
立法院教文委員會、文化部次長李靜慧及台鐵相關人員今天早上考察新竹市鐵道藝術村，立委鄭正鈐也參與了解。圖／鄭正鈐辦公室提供
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台鐵公司化 新竹

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