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竹市幸福宜居網2.0便民上線 秒查實價登錄「更立體」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天上午舉行「新竹市幸福宜居網2.0」啟動記者會，地政處長何憲棋說明功能。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天上午舉行「新竹市幸福宜居網2.0」啟動記者會，地政處長何憲棋說明功能。記者張裕珍／攝影

新竹市政府今天上午舉行「新竹市幸福宜居網2.0」啟動記者會，現場展示優化後的網頁，能以更簡單、直覺方式查詢新竹土地與建物資訊，網頁也結合全國首創的三維建物地理資訊圖台，立體圖像化展示大樓不同樓層的實價登錄價格，創新便民。網頁甚至跨域整合新竹縣地政圖資，大新竹生活圈資訊一鍵掌握。

地政處說明，竹市幸福宜居網是以電子地圖及地政資料為基礎，整合都市計畫使用分區、空照圖、google街景等五大圖層（149層圖資）、四大功能（37項選單），透過智慧圖籍管理，即時提供最新的土地及建物相關資訊，2021年4月至今年4月超過151萬次查詢次數。

今年最新推出的2.0版本特別優化界面，以圖像式符號，方便非專業的一般使用者可以更直覺方式操作，以綜合定位功能輸入地段、地號或道路門牌等，即可於圖面顯示所要查詢的位置，再結合畫面右邊基本底圖列表功能，開啟地段與地籍圖圖層即可了解周邊地籍關係。

此外，新竹市幸福宜居網2.0更是全國首創建置三維建物查詢，以立體展示實價登錄各樓層的價格分布，2.0版先就2021年後完成的社區大樓建物2000多筆三維建物資訊，之後亦將持續擴充補建2021年以前的建物立體圖資，同時也介接Google地景功能，查詢實價登錄更公開透明。

地政處表示，竹市幸福宜居網可透過不同的行動裝置（如手機、平板、筆電、桌上型電腦等）進入更可利用綜合定位功能中GPS定位可以直接顯示使用者所在位置，再配合各圖層輔助，即可確認目前所在地的地段、地號或建物門牌，民眾再也不用向地政事務所申請指界了，省時又節省金錢。

市長高虹安今天也出席啟動儀式，了解新竹市幸福宜居網2.0實際操作情形，她表示公部門服務必須真正迎合使用者需求，服務要好用才會提升使用率；新竹市幸福宜居網2.0利用GIS圖台結合空間資訊、都市計畫與實價登錄等政府公開資訊，不僅提供民眾簡易快速的不動產相關資訊，更加速公部門在土地使用規畫的效率，半年以來使用約70萬次，成效不俗。

竹市府地政處補充，竹市幸福宜居網2.0今年升級硬體及作業系統新增三維建物外，並擴大與新竹縣合作分享實價登錄及預售屋建案備查資訊，配合使用的不同需求，更區分為民眾版及專業版，以直覺化圖形取代文字簡易上手，落實用智慧科技打造宜居永續、幸福友善的安居科技城。

新竹市政府今天上午舉行「新竹市幸福宜居網2.0」啟動記者會，市長高虹安操作優化後的網頁，能以更簡單、直覺方式查詢新竹土地與建物資訊。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天上午舉行「新竹市幸福宜居網2.0」啟動記者會，市長高虹安操作優化後的網頁，能以更簡單、直覺方式查詢新竹土地與建物資訊。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天上午舉行「新竹市幸福宜居網2.0」啟動記者會，市長高虹安等人出席。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天上午舉行「新竹市幸福宜居網2.0」啟動記者會，市長高虹安等人出席。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天上午舉行「新竹市幸福宜居網2.0」啟動記者會，市長高虹安了解優化後的網頁操作情形，能以更簡單、直覺方式查詢新竹土地與建物資訊。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天上午舉行「新竹市幸福宜居網2.0」啟動記者會，市長高虹安了解優化後的網頁操作情形，能以更簡單、直覺方式查詢新竹土地與建物資訊。記者張裕珍／攝影

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