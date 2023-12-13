聽新聞
test
0:00 / 0:00
外埔漁港特定區 1號與2號道路連接新闢道路工程今動土
苗栗縣後龍外埔漁港特定區一號與二號道路連接新闢道路工程，今天上午舉行動土典禮，現場由外埔國小大鼓隊熱鬧揭幕，縣長鍾東錦、後龍鎮長謝清輝、立委陳超明及內政部國土署中區工程處長何志浩等與會來賓共同上香祈求工程順利。
後龍鎮公所表示，該新闢道路全長280公尺，規畫8米寬，總經費6千268多萬元由內政部國土署補助，主要用於徵收土地費用近5千萬元，其中工程經費僅1千300多萬元，預計明年9月底完工後，苗126線將可貫通一號與二號道路直抵漁港。
鎮長謝清輝說，這條新闢道路，地方爭取很久了，很感謝縣長鍾東錦及立委陳超明協助向中央爭取，未來鎮內苗33線等道路拓寬工程也需要縣府與內政部國土署大力支持，讓後龍鎮的交通更加完善，也促進地方觀光發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言