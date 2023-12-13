外埔漁港特定區 1號與2號道路連接新闢道路工程今動土

苗栗縣後龍外埔漁港特定區一號與二號道路連接新闢道路工程，今天上午舉行動土典禮，現場由外埔國小大鼓隊熱鬧揭幕，縣長鍾東錦、後龍鎮長謝清輝、立委陳超明及內政部國土署中區工程處長何志浩等與會來賓共同上香祈求工程順利。

後龍鎮公所表示，該新闢道路全長280公尺，規畫8米寬，總經費6千268多萬元由內政部國土署補助，主要用於徵收土地費用近5千萬元，其中工程經費僅1千300多萬元，預計明年9月底完工後，苗126線將可貫通一號與二號道路直抵漁港。