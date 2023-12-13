桃園大廟景福宮頒發助學金 所轄15庄31小學236學生受惠
桃園大廟景福宮今日上午頒冬令獎助學金，所轄桃園15街庄國小三年級清寒或單親學生包括桃園區、八德區、大竹地區31所國小合計236位學生受惠。
景福宫主委簡征潭表示，桃園大廟景福宮秉持「取之社會、用之社會」與弘揚開漳聖王慈悲為懷、普濟眾生的理念，連續20多年針對桃園15街庄國小三年級清寒或單親學生頒冬令助學金，今年有31所國民小學共236位學生、每位頒2000元助學金，今天特別邀請各學校教職員代表學生領取助學金，頒獎前先團拜，由桃園國小註冊組長吳靜宜代表擔任主祭，簡征潭與副主委陳正忠、基金會董事長蘇家明、執行長李詩明與全體委員監事陪同參拜。
簡征潭指出，景福宮是桃園在地人的信仰中心，今天頒的助學金來自十方信眾的點燈、安太歲、油香等捐獻，大廟景福宮抱持著「取之社會、用之社會」，發揚開漳聖王慈悲大愛的精神、也希望藉此喚起社會大眾共同來關心弱勢、一起來幫助弱勢。
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