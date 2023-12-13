竹市建功高中新建校舍工程順利決標 預計明年1月開工

面對新竹市人口及學童數逐年增加，新竹市長高虹安推動新建校舍工程，啟動「建功高中校園整體規畫暨國中部新建校舍工程」，積極爭取中央經費補助，結合市府自籌款，總金費3億3100萬元，該工程昨日順利決標，預計明年1月開工、114學年竣工，將可充實建功高中空間量能，市府會控管工程品質、力求推進各項工程進度，提供竹市孩子優質學習環境。

建功高中校長林國松表示，新建校舍除解決現有教室空間量能不足問題，更有利學校推動多元課程教學活動，學校親師生對新建工程皆充滿期待。對於校園整體建築的未來規畫，期望呈現建功綠帶和景觀的多元風貌，建功高中的校舍統一採用紅磚樣式，新建大樓將延續現有校園的建築風格，從外牆開口的比例、裝飾元素到構造工法都深入體現，以當代工藝感與既有紅磚學院建築的傳統工藝感互相對話，突顯新竹建功的創新精神。

教育處表示，「建功高中校園整體規畫暨國中部新建校舍工程」，總經費3億3100萬元，中央款1億501萬4000元，由究境建築師事務所辦理規畫設計監造作業。

新建校舍量體空間規畫26間教室（16間普通教室、6間專科教室與1.5間普通教室空間、1間行政服務空間），與多功能視聽階梯教室整合規畫，補足建功高中師生課程教學活動教室使用需求，改善教學空間不足的困境。