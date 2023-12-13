竹市建功高中新建校舍工程順利決標 預計明年1月開工
面對新竹市人口及學童數逐年增加，新竹市長高虹安推動新建校舍工程，啟動「建功高中校園整體規畫暨國中部新建校舍工程」，積極爭取中央經費補助，結合市府自籌款，總金費3億3100萬元，該工程昨日順利決標，預計明年1月開工、114學年竣工，將可充實建功高中空間量能，市府會控管工程品質、力求推進各項工程進度，提供竹市孩子優質學習環境。
建功高中校長林國松表示，新建校舍除解決現有教室空間量能不足問題，更有利學校推動多元課程教學活動，學校親師生對新建工程皆充滿期待。對於校園整體建築的未來規畫，期望呈現建功綠帶和景觀的多元風貌，建功高中的校舍統一採用紅磚樣式，新建大樓將延續現有校園的建築風格，從外牆開口的比例、裝飾元素到構造工法都深入體現，以當代工藝感與既有紅磚學院建築的傳統工藝感互相對話，突顯新竹建功的創新精神。
教育處表示，「建功高中校園整體規畫暨國中部新建校舍工程」，總經費3億3100萬元，中央款1億501萬4000元，由究境建築師事務所辦理規畫設計監造作業。
新建校舍量體空間規畫26間教室（16間普通教室、6間專科教室與1.5間普通教室空間、1間行政服務空間），與多功能視聽階梯教室整合規畫，補足建功高中師生課程教學活動教室使用需求，改善教學空間不足的困境。
教育處表示，市府除持續推動國中小學優質教育外，針對民眾反映竹市高中在地就學需求，市府已於今年11月簽准核定增班方案，確認三所市立高中普通科113學年度起至115學年度的新生班級，將共增班14班，並委託陽明交通大學專業學者進行「新竹市增設高中綜合評估分析委託研究計畫」，同步也著手竹市新設高中、高中增班、國中改制完全中學的可行性評估；另外，市府已於明年編列經費啟動研議新增數位實驗高中或數位實驗班計畫。
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