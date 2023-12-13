她罹色素型視網膜失養症求職碰壁 竹縣勞工處協助317位身障者重返職場

新竹27歲女子小瑩（化名）在小一時被診斷出色素型視網膜失養症，導致視力不佳。小瑩大學畢業後曾從事餐飲業，但因縮減人力而失業。小瑩雖想重返職場，卻因視力問題四處碰壁，經新竹縣勞工處身障職業重建中心職前訓練後，小瑩獲聘縣府臨時人員，成功就業。勞工處表示，自去年起身障職業重建中心已服務317人，幫助身障者重回職場，找回自信。

新竹縣勞工處指出，為持續提升身心障礙者職業重建服務品質，新竹縣勞工處參考各縣市建置情況，去年整合業務設立身障職業重建中心，透過身障者職業重建服務（身障者安家就業方案），由職管員與職務再設計承辦人評估及掌握身障者特質與需求後，提供其職前訓練，以協助儲備工作技能、增加就業機會。

小瑩也表示，很感謝大家的幫忙，她很喜歡目前工作環境，已能熟悉輔具操作，例如Windows作業系統內建的放大鏡程式、可攜式擴視機等。尤其行政處文書檔案科科長王金鳳還購置藍芽掃譯筆、更換鍵盤，協助她作業速度加快許多，讓她從擔心會因為身障身分被標籤化，到逐漸建立自信，也期盼能分享自己就業成功經驗，鼓勵更多視障朋友勇敢就業。

身障者是否能進入一般職場，除本身具備工作職能外，雇主態度也是很重要的一環。王金鳳指出，近年來縣府行政處積極推廣身障者就業及營造更友善的工作環境，使其在工作崗位發揮所長，目前行政處文檔科聘僱3名身障者，只要有適合機會，身障朋友也能一展長才。

新竹縣勞工處長劉家滿也鼓勵企業「定額進用」身障者，除能讓企業善盡社會責任外，更重要的是讓身障者和其他人一樣享有就業機會，達成正面效益，期望更多企業攜手合作，共同成為身心障礙者職涯道路上的最佳助伴。