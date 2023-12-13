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苗市工廠噪音、空汙 勒令停工

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗市一家再生塑膠料工廠與社區一牆之隔，30多戶居民陳情抱怨工廠試車，產生噪音擾人，縣府11月至今數度稽查，先後發現噪音超標，未依規定領有固定汙染源設置及操作許可證，縣府最近勒令停工，強調持續監督。

這家工廠製程設計，打碎廢塑料後，製成塑膠粒，今年10月間獲經濟部投資台灣事務所「中小企業加速投資行動方案」聯審會議通過，擴大投資台灣，但11月試車以來，毗鄰的唐寧社區住戶不斷抱怨噪音和臭味，讓他們必須緊閉門窗，並指控工廠排廢水，影響生活品質。

縣府接獲陳情，環保局、工商發展處先後多次稽查，檢測到噪音超過管制標準，環保局限期12月15日前改善，另部分設備配置和塑膠解包、分選、洗滌、粉碎等作業，未取得固定汙染源設置及操作許可證，依違反空氣汙染防制法，裁處12萬元罰鍰，並命製程停工。

稽查人員昨再度查核，廠方依處分停工，不排除將來僅從事打碎廢塑料部分；縣府指出，工廠製程是回收水循環利用，應無廢水問題，會持續把關。

噪音 空氣汙染 臭味

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工廠一牆之隔…居民抱怨噪音、空汙 苗縣府勒令停工改善

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