聽新聞
test
0:00 / 0:00

電動公車開進竹科 首條路線決標

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
竹市府「縣市先導公車計畫」獲核定，全電動公車路線將於明年上路。圖／竹市府提供
竹市府「縣市先導公車計畫」獲核定，全電動公車路線將於明年上路。圖／竹市府提供

新竹市政府今年獲交通部核定「先導公車計畫」，整合現有182公車及園區巡迴巴士紅線，推出首條開進科學園區的全電動公車「縣市先導公車」路線已決標，前天經公車路線審議會審查，由國光汽車客運取得路線經營權。市長高虹安預告，最快明年上半年啟用營運，象徵竹市大眾運輸往前邁進一大步。

高虹安表示，先導公車預計引進10輛電動公車，串聯新竹車站、清大、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區等重要節點，提升民眾通勤、通學便利性。

交通處長倪茂榮說，市府前天召開公車路線審議會，所有委員一致通過，由國光客運取得5年路線經營權。國光客運在竹市目前經營182公車路線，受疫情影響，運量下滑3成，疫情趨緩後，已恢復至疫情前的運量。

交通處指出，國光客運有半年籌備期，須完成購車、招募司機及規畫場站等前置作業，預計明年上半年正式上路；市府未來會逐步在公車路線上的大客車停車場，包括北大停車場、生醫園區等建置電動公車充電樁。

新竹市「縣市先導公車」路線整併園區巡迴巴士紅線部分路線，解決以往紅線路線較長和繞駛造成車輛調度困難等問題，橘線與先導公車路線完全重疊，可將其取代，資源有效整併，未來公車班距20分鐘，也能使用桃竹竹苗通勤定期票優惠，相當方便，也可望培養大新竹輕軌捷運優先路線紅線的潛在運量。

公車 新竹 疫情

延伸閱讀

首條開進竹科的竹市公車路線要來了 拚明年上半年行駛

園縣市高峰會討論大新竹輕軌 王永壯建議路線納入竹科X計畫

高虹安力推新竹輕軌計畫 13日辦可行性研究地方說明會

串連香山車站、那魯灣聚落 竹市海山港路人行道將完工

相關新聞

桃園垃圾費隨袋徵收預算全刪 2025年7月實施添變數

桃園市議會經政黨協商，昨三讀通過市府明年度總預算，歲出1573億元刪減5億，其中最主要的影響是垃圾費隨袋徵收預算，3黨團...

電動公車開進竹科 首條路線決標

新竹市政府今年獲交通部核定「先導公車計畫」，整合現有182公車及園區巡迴巴士紅線，推出首條開進科學園區的全電動公車「縣市...

苗市工廠噪音、空汙 勒令停工

苗栗市一家再生塑膠料工廠與社區一牆之隔，30多戶居民陳情抱怨工廠試車，產生噪音擾人，縣府11月至今數度稽查，先後發現噪音...

SRF電廠進駐桃科藍綠雙方持續猛攻 盼開辯論會直球對決

桃園觀音3家SRF電廠進駐桃園科學園區爭議持續延燒，立委黃世杰今再批國民黨第2選區立委候選人涂權吉和市議員吳進昌替桃園市...

SRF電廠進駐桃科爭議…綠委批兩面手法 桃市府晚間澄清反擊

三家SRF電廠進駐桃科引起爭議，民進黨立委黃世杰今批桃園市政府搞兩面手法，沒積極作為。市府經發局晚間回應，市府是求法律程...

竹市茶花開了！周末來香山賞花逛市集 捐發票送茶花苗

又到了一年一度的茶花季。新竹市茶花季產業文化活動「Chill遊茶花」將於16日一連2天開幕，市長高虹安今天出席宣傳活動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。