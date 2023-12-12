SRF電廠進駐桃科藍綠雙方持續猛攻 盼開辯論會直球對決

桃園觀音3家SRF電廠進駐桃園科學園區爭議持續延燒，立委黃世杰今再批國民黨第2選區立委候選人涂權吉和市議員吳進昌替桃園市府開脫，希望他們監督市府別把觀音民眾健康當騙票工具。涂權吉今也回應，SRF廠能進駐是誰一手促成很清楚，現在地方反彈才甩鍋給現在市府，若經濟部真有心，應撤銷廠商再生能源許可，而非讓現在市府撤銷入園許可，面臨高額賠償。

黃世杰表示，距離他10月26日召開地方說明會，至今一個半月過去，可以看到桃園市政府、幾位議員的主張不停改變，從一開始說經濟部非撤推薦函不可，後來又改口，說要看推薦理由才能判斷如何處理。

黃世杰說，在桃園市政總質詢中，市長張善政數度被問到關於SRF電廠的問題從來不曾表明態度，對外也從未向鄉親承諾停下3家設廠程序，或公開說明會讓3家廠商離開，幾位市議員在總質詢，不斷批評經濟部，卻不敢要求張承諾，顯然搞不清楚市議員監督市府的職權，更是搞不清楚桃科主管機關的失職表現。

黃世杰表示，日前吳進昌議員在觀音甘泉寺前開講，提及2家廠商打算以1年千萬價碼，意圖使吳議再對此事發言，如所言屬實，廠商行為已觸犯刑法，他已透過質詢要求法務部盡快轉知相關單位調查。

與其隔空放話，不如直球對決公開辯論，涂權吉指出，過去誰通過核准入園許可，大家都很清楚，現在等地方反彈，才將責任丟給現在市府，黃世杰怎麼會不清楚現在市府若撤銷入園許可會面臨多高額賠償。經濟部現在撤銷推薦，而黃世杰配合演戲，黃身為中央民代卻不敢批評中央政府，選舉快到才用鋪天蓋地的資源及抹黑打政治口水戰。

涂權吉說，現在許多環團都在屢屢抗爭，若經濟部真的有心，應當撤回廠商的再生能源許可。

吳進昌表示，若政府認為SRF廠商進駐桃科是好政策，當時怎都不讓地方知道，反而略過環評、廠商由中央推薦、桃市府迅速發照，必須先搞清楚誰要負責。他揭露SRF已有許久時間，黃世杰別因憂選情不好好監督配合經濟部演出。

桃園經發局回應，已有2家SRF廠商於2019及2022年取得建照，並已陸續動工，故市府處理上必須力求相關程序完備，方能避免後續法律爭議，絕無進行政治炒作。

經發局說，市府於2021及2022年間核准廠商進駐，依經濟部2020年會議所決議入園程序及要件「於廠商取得經濟部再生能源設備同意備案文件及經濟部推薦函後，方核准廠商進駐」。

經發局表示，經濟部目前已收回推薦函，但回覆函文內強調推薦函不具強制力，漠視本案核准的必要條件及源頭，仍須請該部積極與桃市府合作，提供當年每個廠商推薦入園及核備再生能源發電設備的個別理由，給市府作為依據，重新檢視SRF申設入園適法性及合理性，市府於地區環境及民眾健康優先前提下，據以研議可行作法，才是真正解決問題做法。