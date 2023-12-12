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SRF爭議 綠委批市府兩面手法 市府澄清反擊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
SRF電廠進駐桃科爭議延燒，民進黨桃園立委參選人黃世杰（左）今批市府玩兩面手法。記者朱冠諭／攝影
SRF電廠進駐桃科爭議延燒，民進黨桃園立委參選人黃世杰（左）今批市府玩兩面手法。記者朱冠諭／攝影

三家SRF電廠進駐桃科引起爭議，民進黨立委黃世杰今批桃園市政府搞兩面手法，沒積極作為。市府經發局晚間回應，市府是求法律程序完備才能避免後續爭議，請各界勿政治炒作。

黃世杰表示，對於爭議，桃園市政府與經濟部召開閉門會議後，遲未見下文；一邊說要非撤推薦函不可，另一邊跟經濟部開會時，卻不要求撤推薦函，批評根本是兩面手法。

經發局回應，現在已有2家SRF廠商於2019年及2012年取得建照，並陸續動工，市府處理上必須力求相關程序完備，才能避免後續法律爭議，絕無政治炒作。

經發局表示，市府核准廠商進駐，是依經濟部2020年12月16日及12月23日會議所決議的入園程序及要件，也就是在廠商取得經濟部再生能源設備同意備案文件及經濟部推薦函後，核准廠商進駐。

經發局表示，雖經濟部已收回推薦函，但回覆函文內強調推薦函不具強制力，漠視本案核准的必要條件及源頭，呼籲經濟部應積極與市府合作，提供當年每個廠商推薦入園及核備再生能源發電設備的個別理由，給市府作為依據，重新檢視SRF申設入園適法性及合理性，才是真正解決問題的做法。

SRF 黃世杰

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