竹東人行道拓寬引發民怨抗議 中央允諾不會刪補助經費

新竹縣竹東鎮二重埔3大社區住戶因光明路人行道拓寬，不滿車道縮減造成交通壅塞，聯合發起白布條抗議，要求撤除人行道不當設計。立委林思銘及王婉諭今都到現地會勘調解，內政部終於讓步，允諾若變更設計，不會刪減補助經費。

二重埔3大社區住戶代表，今天下午向內政部國土管理署工程司步永富遞交150人連署簽名陳情書，要求鎮公所縮減人行道拓寬凸出區域，並取消停車彎設計，恢復原本路幅供車輛通行及畫設禁止停車紅線，避免有民眾夜間騎車或開車會撞上拓寬後的人行道而傷及生命。

人行道會引發爭議原因是因竹東鎮公所向內政部申請「二重國小周邊道路人行環境改善工程」，將原本車道10米寬的光明路，為了拓寬人行道及新畫設路邊停車格，而硬生生縮減為7.5米，遭住戶質疑該路段路幅已不寬，完工後將造成永久性交通壅塞，強烈反對現行人行道拓寬工程完工。

內政部今派員會勘後表示理解居民訴求，尊重地方居民的使用需求及行車交通安全，會再與竹東鎮公所溝通，若要變更設計將施工中拓寬的人行道及路邊停車格撤銷或縮減，只要工程沒有違背原有申請宗旨，變更設計不會影響補助經費的核撥。

立委林思銘表示，人行道拓寬工程在設計上確實有不當之處，不過中央已承諾，工程若因設計疏失、居民需求需辦理變更設計時，絕不影響補助經費，後續他也將陪同社區住戶，進一步與發包施工單位竹東鎮公所，就工程變更設計、確保交通安全無虞等事宜，繼續協商處理。

立委王婉諭表示，爭議問題點還是在於鎮公所施工前溝通不足，導致住戶對人行道拓寬設計有不少分歧及疑慮，認為路幅縮減嚴重影響行車安全。王婉諭盼公所未來建立溝通管道，正面回應居民需求、彌平疑慮，雙方達成共識，以避免爭議再次發生。