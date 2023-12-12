停駛9002楊梅直達林口長庚客運籌備中 民代籲別變卦

桃園楊梅至台北的9002國道客運路線營運許可證至前年5月，之後尤其他業者代駛至去年底，不過因無業者有意願承接，停駛至今近1年，但當地居民仍有需求直達至長庚醫院看病，為避免舟車勞頓，終於在今年10月有業者招標。桃園交通局回應，業者刻正籌設中。

交通部公路局所轄三重客運與新竹客運聯營國道客運9002路線，因營運業者連年虧損業者財務困難無力經營，經交通部同意於前年5月許可證屆期不續營，並請既有業者繼續代駛，交通部多次公開徵求邀請全國各客運運業者參與經營，仍無新業者有籌設意願，故9002路線代駛到去年12月31日止。

市議員鄭淑方表示，當地長者長期都仰賴9002客運直達長庚醫院就診，停駛後民眾需先到中壢轉乘客運，一來一往時間增加許多，地方民眾盼恢復許久，終於等到有業者願意承接，但目前仍在籌備期，也希望不要生變讓民眾再失望。

交通局說，楊梅地區鄉親多次反映有往返長庚醫院就診需要，及往返大台北地區通勤需要，但考量市區客運依規定只能延伸鄰接一縣市，桃園不能闢駛到台北客運路線，僅能到新北市服務，交通局另規畫「楊梅-桃園長庚醫院轉運站-三重」路線，今年10月19日召開審議會提案評選，經評選結果由亞通汽車客運股分有限公司優先取得路線籌備權，業者刻正籌設中。