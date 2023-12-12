桃鐵地下化後地面空出15公里廊道 全台101組團隊規畫願景

桃園鐵路地下化後，騰空廊道未來規畫引發關注。市府都發局特別舉辦都市願景競圖比賽，吸引全台101組團隊參與。市長張善政表示，桃園中壢舊城區現在是公認最醜的地方，無法靠一朝一夕翻轉，盼藉由比賽傾聽年輕學子的願景，並進一步實現，改變未來桃園的樣貌。

都發局表示，競圖比賽分有「空間規畫組」和「多元媒材創作組」，首獎頒發8萬元獎金，第二、三名則可分別獲得4萬、2萬元獎金。比賽最後吸引中原、銘、逢甲、輔大、淡江、健行科大、勤益科大、北科大、台科大及成大等10所大學共101個團隊參加，市府也聘請4位相關領域的專家，經歷2天評審，選出共37件得獎作品。

得到空間創作組首獎的逢甲大學建築系學生吳喬茵、廖翊妤受訪笑稱「上台前緊張到快吐了」，他們希望騰空廊道未來可串連桃園的坤塘和河流生態變成「液態森林」，提升人與自然間的關係，打造以人為本的都市公共空間。

多元媒材創作組首獎則由中原大學商業設計系王湘媛一人奪得，她說希望2050年的台鐵能如同一扇奇幻之門，讓旅客感受到桃園的熱情和歷史底蘊。

「大家都對桃園鐵路地下化有非常高的期待，」張善政表示，現在桃園鐵路沿線太落後，經多年發展新舊夾雜，加上很多工程進行，非常影響美觀，未來鐵路地下化後，地面上空下來的15公里廊道會變成什麼樣子，大家都很好奇；這次比賽可見年輕學子有無限想像力，相信若干年後這些願景會一一實現。