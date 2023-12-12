工廠一牆之隔…居民抱怨噪音、空汙 苗縣府勒令停工改善

苗栗市一家再生塑膠料工廠與社區一牆之隔，30多戶居民陳情抱怨工廠試車，產生噪音擾人，縣府11月至今數度稽查，先後發現噪音超標，未依規定領有固定汙染源設置及操作許可證，縣府最近勒令停工，並強調會持續監督。

這家工廠製程設計，打碎廢塑料後，製成塑膠粒，今年10月間獲經濟部投資台灣事務所「中小企業加速投資行動方案」聯審會議通過，擴大投資台灣，但11月試車以來，毗鄰的唐寧社區住戶，抱怨工廠產生噪音、臭味等，讓他們必須緊閉門窗，並指控工廠排廢水，影響生活品質。

縣府接獲陳情，環保局、工商發展處先後於11月14日、30日、12月6日，及今天稽查，其中，11月14日檢測到噪音73.5分貝，超過管制標準57分貝，環保局限期12月15日前改善。

11月30日又查出，工廠完成部分設備配置，並進行塑膠解包、分選、洗滌、粉碎等作業，沒有取得固定汙染源設置及操作許可證，依違反空氣汙染防制法，裁處12萬元罰鍰，並命製程停工。

稽查人員今天再度進場查核，廠方依環保局處分停工，要求業者必須取得固定汙染源設置及操作許可證，因涉及工廠登記內容變更，必須再申請，此外，業者並不排除將來僅從事打碎廢塑料部分，不涉及製成塑膠粒。