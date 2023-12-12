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吃火鍋也能發想絕佳創意 中華大學國際發明展獲佳績

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
中華大學日前參加高雄國際發明暨設計展獲佳績。圖／中華大學提供
中華大學日前參加高雄國際發明暨設計展獲佳績。圖／中華大學提供

中華大學日前參加由世界發明智慧財產聯盟總會，及台灣發明商品促進協會籌劃主辦的第十屆高雄國際發明暨設計展，師生團隊在競賽中喜獲一金一銀一銅成績，中華大學今指出，難得可貴的是，今年參賽的團隊全都非設計學系，十分不容易，也彰顯校方長期推動創新創意普及教育的優異成效。

推動創新創意普及教育有成，中華大學今年參加高雄國際發明獎的師生團隊，以作品「雙頭濾網尖嘴勺子」、「香氛蠟燭燭芯的改善」以及「閃亮亮三角錐」，依序拿下一金、一銀、一銅的佳績，而這群學生全都來自非設計學系，其中包含資工、工管以及財管學系的學生，同學們藉由系上多元的創新創意課程，從生活中找出問題、並且將創意實踐。

負責「雙頭濾網尖嘴勺子」的資工系學生張卉靜表示，起初會和同學周芷瑩、沈毓芹一起設計這項發明，主要是希望能在享受火鍋的同時，能簡化盛湯與食材需要兩個工具的不便利性，因此集思廣益將雙頭尖嘴湯勺與濾網兩種功能結合，而雙頭尖嘴的設計則可讓使用者更輕鬆地掌握湯的流向，無論左右手使用，都能輕鬆控制湯汁的流出，減少潑灑的機會。

負責指導團隊的資工學系教授王俊鑫表示，鼓勵學生從日常生活中發想設計，找出問題並解決問題，過程中也因為學生非設計本科系，團隊花費許多心力發想創意，並透過向建築學系的同學請教，得以完成初步作品，過程中也達成了跨域學習的目的，很高興能看見學生的努力有所收穫，為此感到與有榮焉！

來自工管學系的學生謝佳芯設計「香氛蠟燭燭芯的改善」，起初因考慮到香芬燭芯頭經過多次燃燒焦黑的部分，會產生有害物質危害民眾身體，因此在系上賴以軒副教授的指導下，設計了含有玻璃纖維燭芯的香氛，在燒到玻璃纖維後會自動停止，藉此提醒民眾修剪燭芯，也能在固定的燃燒時間（約1至1.5小時）慢慢熄滅，解決香氛對於身體的危害。

考慮到夜間施工擺放三角錐，常需以燈光照明提醒民眾遠離，造成耗電、耗材等能源消耗，工管學系學生吳佩璇及財管學系學生潘姿伶、在景觀學系講師林于婷及助理教授巫銘紘指導下，利用回收的塑膠垃圾和再製的玻璃砂，重新設計出「閃亮亮三角錐」。利用玻璃砂的反射光源，提供夜間照明，不僅節省能源、環保，還能讓三角錐更時尚，增添城市美觀。

中華大學是全台灣第一所推動「創新創意普及教育」的大學院校，自2009年起，學校結合各學系專業，開設創新創意之必修及選修課程，讓每個學系的學生都能在課堂上激發創意點子，將創意實踐。校方每年舉辦創意擂台競賽鼓勵學生參賽累積經驗，自2018年至今已有4000多人次參賽；輔導學生參與歐美、日本及韓國等知名國際發明展及專業競賽，2018年累積至今已有300多個獎項，藉由外界肯定，讓學生們的學習有好的成效。

中華大學長期推動「創新創意普及教育」師生團隊在競賽中獲得優異成效。圖／中華大學提供
中華大學長期推動「創新創意普及教育」師生團隊在競賽中獲得優異成效。圖／中華大學提供
中華大學師生團隊打造「雙頭濾網尖嘴勺子」將湯勺與濾網結合獲得發明展金獎。圖／中華大學提供
中華大學師生團隊打造「雙頭濾網尖嘴勺子」將湯勺與濾網結合獲得發明展金獎。圖／中華大學提供

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