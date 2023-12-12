暖心設計！竹北市公廁首設香氛機、增防掉落置物檯
新竹縣竹北市公所年初啟動既有公設改善補救計畫，自籌近1250萬經費進行4座老舊公廁，蓮花公園、兒11公園公廁日前已竣工，其餘2座新社市場以及仁義市場公廁近期也接續完工啟用，這次為市場公廁貼心規畫「防掉落收邊」置物空間，並設置香氛水氧機薰香等暖心設計，提供民眾更舒適的購物環境。
市長鄭朝方率領公所單位同仁視察，他表示，新社、仁義2座傳統市場皆使用超過20年，如廁環境陳舊亟需改善，透過這次翻修工程，除了進行地坪整建、止滑，改善廁間階梯落差、加強通風及排水、全面汰換舊式蹲式便器外，特別規畫增設防掉落收邊置物檯，方便民眾如廁時可放置採買物品，即使放置蘋果或其他圓形易滾動物品，也不會掉落。
鄭朝方表示，市場廁所整體4要項包含：符合使用者的設計、空間動線整體調整、增添暖心置物平台，同時導入生活美學。除了硬體設施更新，市公所更首次在公共廁所放置香氛水氧機，每日定時提供竹北專屬新月海洋、柑橘果香等香氛改善空間氣味，期盼藉由公廁美學文化，提升市民的生活環境。
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