慶中醫大新竹附醫5歲 楊文科宣布明年元旦成立長照中心

中國醫藥大學新竹附設醫院今天舉辦5周年院慶，主題為「病人優先，智慧醫療」，新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳及中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海、院長陳自諒等人均出席，一起切蛋糕慶生，楊文科也藉此機會宣布新竹縣長照中心將在明年元旦正式成立，讓鄉親未來辦理相關業務更便利。

楊文科指出，再過2年台灣即邁入超高齡化社會，65歲以上長者占總人口比例將超過20%，到了2050年更將提升至35.5%，他期盼蔡長海將台中豐富的長照經驗帶到竹北來，縣府也將把衛生局、社會處的2個科近100人集中辦理長照業務，讓所有鄉親能便利申請、接受相關輔導業務。

蔡長海表示，8年前新竹縣的醫療資源仍不足，當時前縣長邱鏡淳正招標醫療院所，由中醫大得標，中醫大全力興建並經營中醫大新竹附醫，5年來在院長陳自諒帶領下，在腦中風、心血管疾病、癌症治療等各方面都有一些成果及成績，往區域教學醫院邁進，最終目標是醫學中心，給病人最好的照顧。

蔡長海也說，中醫大在新竹還有一個目標，就是建構AI Smart Hospital，人工智慧在2030年有15.7兆美元的市場，四大產業中就包含醫療產業，希望中醫大新竹附醫朝這方面全力發展，幫新竹縣在國際發光發亮。

院方同時頒發優良及人氣醫師、護理師、專師、醫技、行政同仁、志工和績優單位，院長陳自諒恭喜並感謝他們的貢獻，也激勵所有同仁繼續堅守崗位，守護在地鄉親健康。