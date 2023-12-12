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廚餘變身有機肥！竹南公所取得有機質肥料登記證

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南鎮公所清潔隊初估最高日產5公噸、年產90公噸有機質肥料，但尚不對外販售。圖／苗栗縣環保局提供
竹南鎮公所清潔隊初估最高日產5公噸、年產90公噸有機質肥料，但尚不對外販售。圖／苗栗縣環保局提供

苗栗縣竹南鎮公所清潔隊為促進廚餘物質循環再利用、減少資源浪費，持續推動將生熟廚餘製成有機肥料，今年更積極提出申請肥料登記證，並於上月下旬順利取得「竹南有機質肥料」肥料登記證，這也是苗栗縣首張農業部認證的廚餘變身有機肥的品牌

縣環保局指出，為提升縣內廚餘堆肥場處理量能及肥料品質，每年定期邀請專家學者至鄉鎮市廚餘堆肥場做輔導訪視，以協助公所清潔隊優化精進處理流程，產製更優質肥料及減少人力物力成本，讓苗栗逐步朝向環境循環永續發展的目標。

竹南鎮公所清潔隊鍾興萬說，由於上月21日才正式取得「竹南有機質肥料」肥料登記證（肥製(質)字第1141001號），目前品牌包裝袋正在設計製作中，初估最高日產5公噸、年產90公噸有機質肥料，但尚不對外販售，僅提供鎮內社區、機關、學校申請綠美化使用，另外每年將舉辦兩次資源回收兌換活動。

縣環保局長陳華盛則表示，以廚餘肥料取代化學肥料使用量，除可增土壤過氧性、排水性，降低對環境土壤負荷，也吻合國家資源循環目標，呼籲民眾確實做好廚餘分類回收，剔除非廚餘雜物再交付清潔隊，以利清潔隊後續處理。

竹南鎮公所清潔隊為促進廚餘物質循環再利用，在苗栗縣各鄉鎮公所首先取得肥料登記證。圖／苗栗縣環保局提供
竹南鎮公所清潔隊為促進廚餘物質循環再利用，在苗栗縣各鄉鎮公所首先取得肥料登記證。圖／苗栗縣環保局提供

廚餘 苗栗縣 品牌

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