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161千伏特高壓電纜也敢偷 他墜落直井約20個小時才脫困

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
56歲賴姓男子涉嫌行竊苗栗縣後龍溪堤防台電特高壓電纜，前天晚上墜落約15公尺直井受困約20個小時，昨天下午才被發現救出，身受輕傷送醫。圖／徐裕逢提供
56歲賴姓男子涉嫌行竊苗栗縣後龍溪堤防台電特高壓電纜，前天晚上墜落約15公尺直井受困約20個小時，昨天下午才被發現救出，身受輕傷送醫。圖／徐裕逢提供

56歲賴姓男子涉嫌行竊苗栗縣後龍溪堤防台灣電力公司161千伏特特高壓電纜，前天晚上墜落約15公尺直井受困約20個小時，昨天下午才被發現救出，身體多處擦挫傷送醫，賴男連特高壓電纜都敢偷，台電人員捏了一把冷汗。

台電新桃供電區營運處指出，案發地點在後龍溪堤防特高壓架空輸電線路與地下電纜接續用的連接站直井，井深約15公尺，損失約5公尺附屬通訊光纖，及少量接地線，特高壓輸電線路供電沒有受影響，台電將依法求償。

苗栗警察分局公館分駐所昨天下午3點多接獲台電通報，公館鄉石圍牆後龍溪2號堤防附近特高壓電塔監控系統，出現異常訊號，電塔爬梯閘門遭到破壞，員警配合台電人員巡查，發現電塔旁有黑色背包及一批工具相當可疑，經向直井處呼喊，竟出現回應聲音。

警方研判應是竊嫌不慎摔落受困，苗栗縣政府消防局據報，派員持氣體探測器進入直井，救出賴姓男子脫困，賴男身體多處挫傷，意識清楚，由警方戒護就醫，全案依竊盜罪嫌究辦中。

苗栗分局提醒有心犯案不法之徒勿以身涉險，剪取電纜線有高度觸電危險，並將嚴重影響民眾生活品質，呼籲民眾遇有可疑人、車進出偏遠地區盜取公共設施時，立即撥打110報案電話報警，防範民生竊盜案件發生。

56歲賴姓男子涉嫌行竊苗栗縣後龍溪堤防台電特高壓電纜，前天晚上墜落約15公尺直井受困約20個小時，昨天下午才被發現救出，身受輕傷送醫。圖／民眾提供
56歲賴姓男子涉嫌行竊苗栗縣後龍溪堤防台電特高壓電纜，前天晚上墜落約15公尺直井受困約20個小時，昨天下午才被發現救出，身受輕傷送醫。圖／民眾提供
56歲賴姓男子涉嫌行竊苗栗縣後龍溪堤防台電特高壓電纜，前天晚上墜落約15公尺直井受困約20個小時，昨天下午才被發現救出，身受輕傷送醫。圖／民眾提供
56歲賴姓男子涉嫌行竊苗栗縣後龍溪堤防台電特高壓電纜，前天晚上墜落約15公尺直井受困約20個小時，昨天下午才被發現救出，身受輕傷送醫。圖／民眾提供

台電 竊盜 苗栗縣

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