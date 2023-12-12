學Podcast、走秀 竹縣銀髮計畫獲衛福部高齡友善城市獎

新竹縣持續透過跨域合作，結合社區資源，鼓勵縣民參與，發展「樂齡學習共學圈」，今年教育局以「銀齡時尚我最潮」計畫參加衛生福利部國民健康署「2023台灣健康城市暨高齡友善城市獎項」評選，歷經書面審查、口頭報告及實地訪查3階段的激烈評選，最終榮獲「高齡友善城市類創新獎」，展現新竹縣高齡友善城市及長者在地活躍老化政策的成果。

新竹縣長楊文科指出，新竹縣推動樂齡學習教育有成，連續6年獲教育部評定「優等」成績，今年更獲得「特優」的肯定，而歷年獲得獎勵金均全數用於樂齡學習中心培訓、活動，辦理多樣化的樂齡活動，讓新竹縣長者們，增加學習動機，增進身心健康，愛上學習新事物。

新竹縣教育局表示，「銀齡時尚我最潮」計畫包含「銀齡時尚 我最潮：祖父母節慶祝活動」、「樂齡生命故事集《我的人生下半場・精采》」創新計畫及「樂齡新樂園 陪你走更遠：Podcast課程」。其中「銀齡時尚 我最潮：祖父母節慶祝活動」特別安排專家指導長輩們美姿美儀、服裝穿搭，並規畫走秀體驗展現成果。

新竹縣衛生局長殷東成表示，這次新竹縣提報16件具在地特色的健康城市或高齡友善城市的成果計畫，共3件入選第二階段評選、2件入選第三階段評選，1件榮獲高齡友善城市創新獎項目。