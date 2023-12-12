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配合軌道大修作業 桃捷公司招募電機及軌道專才

中央社／ 桃園12日電

桃捷公司為執行113年軌道大修作業，向電機及軌道2類專才招手，共將錄取33人，18日起受理線上報名，預計農曆年後開始進用，錄取者將透過完整專業授證訓練培育軌道專才。

桃園大眾捷運公司今天發布新聞稿表示，這次招募是因應6年一次捷運列車總體檢大修作業的人力需求，急需培養電機與軌道2類專才，預計錄取電機類30人、軌道類3人，新進人員通過試用起薪為新台幣3萬5000元。

桃捷公司指出，這是近年來首次舉辦單一針對維修科目招募專才的招考，且名額都比以往多，錄取機會相對較高，農曆年後開始進用，錄取後會透過完整專業授證訓練，培育成為軌道業專業人才。

桃捷公司說，除起薪優質、褔利完善及穩健升遷制度，捷運綠線也將在115年開通，發展前景可期，招募簡章12月14日將於招募網站公告，18日上午9時起到25日下午5時止開放線上報名，明年1月6日筆試，1月25日口試，1月29日公告錄取名單，預計3月4日起依各單位用人需求陸續進用。

桃捷 捷運 台幣

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