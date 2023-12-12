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機捷近6年大修 招募33名維修專才起薪3.5萬元享福利

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
機捷因應大修，要招募33名技術人才。圖／桃園大眾捷運公司提供
機捷因應大修，要招募33名技術人才。圖／桃園大眾捷運公司提供

桃園大眾捷運公司今天表示，為執行113年軌道大修作業，公司向電機、軌道兩類專才招手，需33人；12月18日起受理線上報名，明年1月6日筆試，新進人員通過試用起薪3萬5千元，歡迎對軌道業有興趣和具備相關技術者報考。

捷工局說明，招募是因應6年一次的捷運列車總體檢大修作業人力需求，急需培養多位電機、軌道兩類專才，預計錄取電機類30人、軌道類3人。 這次是單一針對維修科目招募專才，也是近年來首次舉辦的專項招考，且名額都比往昔多，錄取機會相當高，農曆年後開始進用，錄取後透過完整專業授證訓練，培育成為軌道業專業人才。

桃捷公司表示，新進員工起薪優質、褔利完善還有穩健的升遷制度，捷運綠線也預計在115年開通，發展前景優，值得具軌道專業及熱忱的人才報考。招募簡章將於12月14日於招募網站公告https://recruit.tymetro.com.tw，12月18日上午9時起開放線上報名，25日下午5時止，明年1月6日筆試25日口試，29日公告錄取名單，預計3月4日起依各單位用人需求陸續進用。

捷運 桃捷 桃園

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