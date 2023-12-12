竹市14日辦今年最終場就業博覽會 18家徵才廠商一次看

新竹市政府與勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心合辦新竹市就業博覽會今年度最終場「歲末感恩聯合徵才」活動，將於14日在新竹市身心障礙者就業綜合大樓1樓登場，邀請科技大廠台積電、緯創資通、京元電子與知名餐飲旅宿業等18家廠商，釋出836個職缺，包含身障職缺，歡迎民眾參與求職。

市長高虹安表示，為因應近期科技產業趨勢變化與勞工朋友們的轉職潮，市府特別與半導體企業合作，14日今年度最終場的就業博覽會邀請轉職勞工、二度就業、中高齡與社會新鮮人等，請把握良機覓得適合的工作。

勞工處長黃錦源表示，歲末感恩聯合徵才活動14日早上10點至下午2點邀請京元電子、力積電、緯創資通、台灣應材、台積電等科技廠與全家、米塔等餐飲服務業，共18家廠商聯合徵才，其中緯創資通、台灣應材、台積電特別提供身心障礙身份職缺。市府也期待更多企業參與，營造更具包容的友善職場環境。

勞工處說明，活動當天也將集結新竹市新住民職訓學員、庇護工場與特定對象協會，呈現特色美食與公益產品，鼓勵民眾現場面試集點，可免費兌換禮物，期望給予勞工朋友們一個溫馨的歲末祝福。

桃竹苗分署長林淑媛表示，為讓民眾能更簡便的獲得專案相關資訊，勞動部在「台灣就業通」網站設立專區，民眾只要登入台灣就業通加入會員，或上網搜尋「疫後改善缺工擴大就業方案」職缺專區，在專區內無論是方案內容、就業獎勵說明，或是相關專案職缺訊息以及相關的Q&A，一目了然。

竹市府勞動處指出，活動詳情可撥打免付費客服專線0800-777-888，由專業人員提供諮詢協助。如有需要身心障礙者就業服務或求才服務者，電洽勞工處03-5324900或可查詢市府勞工處官網。