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台科大重劃區 路面修補完工

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹報導
竹北市公所以近650萬元改善縣政九路至科大二街南側人行道，包含人行道鋪面改善、車行穿越道規畫等。記者黃羿馨／攝影
竹北市公所以近650萬元改善縣政九路至科大二街南側人行道，包含人行道鋪面改善、車行穿越道規畫等。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市台科大重劃區落成多年，但周邊人行道破損、路基沉陷，多年未經修補，引發民眾抱怨；竹北市公所自籌近650萬元經費改善，進行路面修補、改善路基沉陷等問題，並重新鋪設人行道磚，重新規畫徒步空間、無障礙環境等，近期已完工啟用。

斗崙里長張琬媃指出，先前接獲台科大重劃區內居民通報表示，舊式人行道地磚有多處破損，造成路面崎嶇有高低落差，行人、娃娃車與輪椅族無法順利通行，相當困擾。

附近陳姓住戶便指出，先前周遭人行道地磚是正方形方格交錯，但時間久了，有的凸起、有的破損，造成凹凸不平，且地磚褪色後也相當不美觀，尤其推車帶小孩經過時，還要交叉左右變換閃壞掉的路，非常不便。

當地道路維管單位是竹北市公所，居民不解為何長期放任損壞不改善？張琬媃說，向公所反映問題後，公所進行發包作業修繕，人行道也改為壓花地坪，避免高低落差。

竹北市長鄭朝方指出，工程包含人行道鋪面改善、車行穿越道規畫、人行徒步空間、無障礙環境調整等，縣政九路至科大二街南側人行道已完成改善，縣政二路與光明一路口內側車道禁行機車標線也塗銷，公所重視機車用路平權和行人的用路權。

陳姓住戶說，如今台科大重劃區全面換成黃色壓花地坪，不再有單塊地磚凸起的風險，即使老舊掉落，高低落差也小，視覺也較美觀。

人行道 北市 重劃區

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