710線被指車老舊 業者2周內更換

桃園市大溪至北捷永寧站710國道客運線緊急改由亞通客運代駛一周，議員陳治文接獲陳情指代駛班車老舊、柴油味重，前天甚至在國道3號拋錨，市府交通局長張新福昨宣布，預定明年2月底前有新業者加入營運。亞通回應，2周內更換車況不好車輛。

710線2017年2月通車至今，成為大溪往返台北重要路線，今年7月適用基北北桃1200定期月票及市民卡乘車優惠，吸引更多民眾搭乘，原客運業者本月初突然喊停，市府緊急協調亞通客運5日起代駛，延續班次、路線不變。

但乘客最近抱怨小狀況不少，多數乘客認為，710線上下班次每天爆滿，影響通勤，現有6班車不夠，希望增開班車。

陳治文表示，也有民眾陳情，710以往有提供輪椅停放低底盤車輛，亞通客運卻沒有；近日班車老舊、柴油味重，前天南下行駛國3大溪段竟拋錨，希望交通局協調業者調度改善。

亞通客運人員回應，接到代駛710線較突然，先用預備車輛載運，初期車種駕駛還要熟悉，不過車輛都有定期保養驗車安全，後續會重視行駛安全，只是暫時無低底盤車輛，針對車況不好車輛1、2周內會調整換車。

張新福則說，交通局會和業者協調改善問題，710線至明年2月底合約到期，交通局最近將公告徵求新客運業者加入，預定本月底前公開招標，新業者應可提供更好的車輛和駕駛加入服務。