串聯八德路網 桃園延平路3期動工

桃園市八德區介壽路塞車嚴重，市府規畫桃園區延平路打通工程當替代道路，第3期工程將從八德區和強路延伸至和平路，昨天動工，預計後年底完工通車，未來民眾除可利用延平路直接從桃園火車站後站到達國道2號大湳交流道，可望紓解交流道和相關平面道路塞車。

延平路打通至和平路工程分3期施作，1期工程從桃園區樹仁三街向南延伸至國道2號，總長265公尺、寬20公尺，2020年12月已完工通車；2期從國道2號向南延伸至和強路，總長1140公尺、寬20公尺，2020年7月完工通車。

工務局新工處表示，3期工程總長約620公尺、寬約30公尺，預計2025年12月完工，總經費約7.15億元，其中工程經費2.65億、用地費4.5億，內政部國土管理署補助1.12億，其餘市府負擔。

市長張善政昨在開工典禮表示，目前桃園區以南重要縱向道路包括介壽路、延平路和桃鶯路，介壽路車流量大，近年因捷運綠線、汙下水道施工引發民怨；儘管延平路第3期打通工程只有600公尺，但未來打通後和平路就可串連上述3條縱向道路，互相分散車流量，成為重要的替代道路，並解決國道2號匝道和附近平面塞車情形。

將來捷運三鶯線延伸八德，3期工程也預留約7公尺寬的中央分隔島，供未來捷運施工使用，延伸線工程委由新北市代辦，預留空間有助捷運綠線G06站周邊交通順暢。

「現在常在G05、G06站附近就大塞車。」居民李先生說，介壽路上下班尖峰時間壅塞，總是一塞就是10分鐘，下雨天不只塞得更嚴重，還容易發生車禍，十分驚險，盼工程早日完工。

議員許家睿、楊朝偉表示，因捷運地下站體施工，介壽路路面僅維持雙向單車道通行，人車穿越險象環生，盼提早度過綠捷施工黑暗期；延平路3期也是桃園、中壢生活圈道路其中一環，其餘「和強至介壽」、「建德至崁頂」2段已完成定線工作，希望盡速完成建設，提升八德交通路網。