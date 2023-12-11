群創竹南廠恐大量優離 苗栗縣府已轉知科管局

媒體報導，群創竹南T1廠將大規模請員工「自願離職」。苗栗縣政府今天表示，已將相關訊息轉知反映給主管機關竹科管理局；對於設籍縣內勞工，縣府也會做後盾盡力協助。

媒體報導，面板大廠群創竹南廠員工陸續被私下約談，預期在12月19日與20日大規模請員工「自願離職」，員工並透露，群創人資似乎有意躲避法規，私下使用「問卷」招數，個別約談少數乖巧的員工，欲使之形成「已有告知員工」的模糊狀態，但卻想讓員工簽自願離職文件，藉以躲避須事先通報主管機關的規定。

對於相關報導，苗栗縣政府勞工及青年發展處處長王浩中今天接受媒體訪問表示，群創竹南廠主管機關為新竹科學園區管理局，若涉及大量解雇，群創依法須向科管局提出計畫，縣府掌握消息後已將訊息轉知、反映給竹科管理局，科管局也表示已有掌握，會積極確保勞工權益。

王浩中指出，對於設籍在苗栗縣的勞工，縣府願做勞工的後盾，若有相關問題或遭受不當對待，可向苗栗縣政府提出申訴，縣府除協助轉介給主管機關，也可引介資源提供協助。

曾在該廠任職的離職員工表示，畢竟是面板產業，聽到這消息並不意外；也有仍在職的員工說，裁員在面板廠很常見，過去三不五時都有消息傳出，不過因時值歲末年終，難免還是有點擔心。