竹北台科大重劃區人行道破損、沉陷 公所自籌650萬改善

新竹縣竹北市台科大重劃區落成多年，但周邊人行道破損、路基沉陷，多年未經修補，考量民眾通行安全，竹北市公所自籌近650萬經費改善，完成路面修補、改善路基沉陷等問題，並重新鋪設人行道磚，重新規畫徒步空間、無障礙環境等，近期已經完工啟用。

竹北市長鄭朝方指出，城市的進步與交通息息相關，竹北市持續提升各項交通基礎建設，打造「以人為主」的人本環境，推動道路平權更是重要施政項目，近期竹北市公所已完成縣政二路與光明一路口內側車道禁行機車標線塗銷，重視機車用路平權，對於行人的用路權也十分重視。

鄭朝方也表示，台科大重劃區落成10餘年，但周邊人行道未進行修繕改善，人行道磚嚴重破損，另有路基沉陷等問題恐影響行人安全，竹北市公所為保障附近居民及行人用路安全，編列預算改善縣政九路至科大二街南側人行道，近日已完工啟用。

鄭朝方說，工程包含人行道鋪面改善、車行穿越道規畫、人行徒步空間、無障礙環境調整等，施工完成後期盼整達到｢以人為本、永續發展｣之市區道路人行環境願景，讓社會無分年齡、階級每個人都可以擁有獨立至自主的活動空間。