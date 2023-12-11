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桃機觀光即時影像 上線10天突破110萬瀏覽量

中央社／ 桃園11日電

桃園市政府觀旅局11月29日新上線的桃園機場觀光即時影像，短短10天突破110萬瀏覽量，總瀏覽時間已達13.6萬小時，YouTube 訂閱戶達7萬，境外客群瀏覽量達2成，成為受矚目的焦點。

桃園市政府觀光旅遊局下午發布新聞稿表示，桃園機場即時影像的魅力在對於航班動態的真實呈現，觀旅局挑選於桃園機場外圍處設置即時影像，以賞機愛好者的視角考量，透過4K高解析鏡頭及現場收音，讓民眾都能清晰地觀看到南跑道的飛機起降。

觀旅局指出，目前平均日瀏覽量達10萬人，每人平均觀看8分45秒，白天約有1000人同時在線賞機，深夜也有超過500人線上追飛機，觀旅局更安排專人進行畫面操作，滿足民眾期待的視角，並將精彩片段製作成花絮讓民眾不錯過精彩畫面。

觀光旅遊局局長周柏吟說，透過機場即時影像和世界各地航空迷交流，民眾在家就能感受機場24小時的繁忙和飛機起降的壯觀影像，上線以來不斷改進收音與追焦各項問題，希望可以帶給民眾最好的體驗與感受，也能讓人了解桃機工作樣態與辛苦。

周柏吟表示，許多網友在討論區表示，透過這樣的觀看方式不僅滿足對飛機的好奇與熱愛，更為生活增添特別的樂趣，也有網友表示，全家一起看飛機是近期的熱門家庭活動，觀旅局透過電子問卷調查發現，民眾對於架設機場即時影像推展觀光，給予高達9成以上的好評。

桃園機場 桃機

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