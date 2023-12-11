槽車翻覆一把火 台61通霄北溪橋復建耗費3000多萬元
台61線苗栗縣通霄鎮北溪橋今年3月間發生載運甲醇槽車翻覆起火，造成5支大梁混凝土爆裂受損，公路局緊急搶修，盡量不影響車流下，新近完成復舊，工程經費3000多萬元，公路局將求償。
一輛槽車3月23日上午在台61線西濱快速公路北上111公里271公尺處，通霄鎮白沙屯北溪大橋自撞翻覆，甲醇外洩隨著排水系統，延燒到對向車道及下方路旁農田，當時高溫燒爆路面及大梁混凝土，公路局中區養護工程分局苗栗工務段啟動復建。
苗栗工務段指出，台61線是南北重要道路，交通量相當大，火害當天完成特別檢測，安全無虞的情況下，路面加封有條件通車，後續由顧問公司及結構技師鑑定評估，發現路面受損，並嚴重折損橋梁承載能力，必須刨鋪路面，重建受損5支大梁。
工務段彈性調整夜間施工，全橋同步頂升方式換裝大梁支承墊，將影響交通降至最低，復建工程9月4日開放主線通車，最近全部完工，北溪橋南下恢復正常通行，僅花費8個多月的時間，也是一項里程碑。
工務段指出，這起槽車翻覆起火事故，造成台61線北溪橋嚴重火害，公路局搶修花費3000多萬元，相關的費用將會循訴訟程序求償。
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