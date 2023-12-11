國道710熱線代駛民怨小狀況不斷 市府：明年3月換新業者

桃園市大溪─北捷永寧站710國道客運線緊急改由亞通汽車客運公司代駛一周來，大溪通勤乘客抱怨小狀況不少，市議員陳治文接獲民眾陳情指稱代駛班車老舊、柴油味重，昨天在國3 拋錨、未提供無障礙車輛，市政府交通局長張新福今天中午表示，民眾意見市府將協調業者改善，並將在月底公開招標，預定明年2月底前新交通業者加入新的營運。

大溪往台北捷運永寧站國道客運710線，自2017年2月通車至今，成為大溪往返台北重要聯外路線，尤其今年7月適用基北北桃1200定期月票及市民卡乘車優惠，吸引大溪民眾搭乘，原客運業者本月初突然喊停，市府緊急協調亞通汽車客運公司5日起代駛，延續班次、路線不變。

大溪至永寧710線行駛一周來，引起許多大通勤族網友熱議，有的網友說，710線是大溪連通新北的唯一客運路線，每天上下班次根本爆滿，對上班通勤族影響甚大；也有網友說，6班車不夠，上班尖峰班車都客滿，可否增開班車。

陳治文表示，710線亞通客運緊急代駛，也引起有的民眾陳情反映，710以往有提供輪椅停放低底盤車輛，亞通客運卻沒有無障礙車輛不便，近日通勤族搭乘的班車老舊、柴油味重，昨天班車南下行駛國3大溪段竟拋錨，耽擱時間，將請交通局協調業者調度改善，方便乘客搭乘。亞通客運人員表示，接到代駛710線較突然，先用預備車輛載運，初期車種駕駛還要熟悉，不過車輛都有定期保養和驗車。