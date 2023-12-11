紓解介壽路、國2匝道塞車 桃園延平路第3期工程動工

桃園市八德區介壽路塞車嚴重，桃園市政府規畫桃園區延平路打通工程做為替代道路，第三期工程將從和強路延伸至和平路，今天正式動工、預計後年底完工通車，未來民眾除可利用延平路直接從桃園火車站後站到達大湳交流道，也可望紓解國道2號匝道和附近平面塞車情況。

延平路打通至八德區和平路工程分三期施作，第一期工程從樹仁三街向南延伸至國道2號，總長265公尺、寬20公尺，2020年12月已完工通車；第二期工程從國道2號向南延伸至和強路，總長1140公尺、寬20公尺，2020年7月完工通車。

工務局新工處表示，第三期工程總長約620公尺、寬約30公尺，工程預計2025年12月完工，總經費約7.15億元，其中工程經費2.65億元、用地費4.5億，內政部國土管理署補助1.12億元，其餘由市府負擔。

市長張善政今天參加開工典禮表示，目前桃園區以南重要縱向道路包括介壽路、延平路和桃鶯路，其中介壽路車流量大，近幾年因捷運綠線、汙下水道施工經常引發民怨；儘管延平路第三期打通工程只有600公尺，但未來打通後和平路就可串連上述3條縱向道路，互相分散車流量，成為重要的替代道路，並解決國道2號匝道和附近平面塞車情形。

張善政也提到，將來捷運三鶯線會延伸到八德，第三期工程特別預留約7公尺寬的中央分隔島，供未來捷運施工使用。