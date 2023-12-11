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簽署人體生物資料庫合作備忘錄 桃市府盼發揮價值

中央社／ 桃園11日電

桃園市政府今天與中央研究院及社團法人台灣人體生物資料庫學會共同簽署「人體生物資料庫」合作備忘錄，後續規劃將桃園市擴大肺癌篩檢影像納入，促進資料庫的串連及加值運用。

桃園市政府衛生局上午發布新聞稿表示，3月1日起結合17家醫院針對設籍桃園、40歲以上具菸品暴露、相關疾病史及家族史、職業暴露、空污及油煙等4大高風險族群提供低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢，目前已逾2萬人申請，找出1101案須進一步追蹤，其中63案確診為肺癌，確診者中有52案為第1、2期的早期肺癌，顯示擴大肺癌篩檢有助於早期發現與治療。

衛生局說，為讓篩檢資料對未來公共衛生政策及預防醫學發揮最大價值，今天簽署「人體生物資料庫」合作備忘錄，後續將由篩檢醫院主動通知篩檢民眾，並經同意後將相關影像資料、檢查結果納入資料庫保存，促進肺癌相關研究分析，提供更多資訊應用於預防及治療，為疾病找出對策。

衛生局呼籲，肺癌為國人癌症死亡率第1位，透過早期篩檢，可提高肺癌治癒率，降低死亡率，符合擴大肺癌篩檢篩檢資格者儘早至衛生局肺癌篩檢預約平台申請接受篩檢，或撥打擴大肺癌篩檢諮詢服務專線03-334-0345洽詢。

衛生局 桃園 肺癌

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