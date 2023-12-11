走讀湖口東南亞異國文化 新住民導覽解說「陪吃」

新竹縣新住民家庭服務中心今年9月起辦理多元文化導覽員訓練課程，吸引來自不同國家的新住民參與培訓，並於10月與竹東閒人工作室合作，在湖口鄉工業區鳳凰村的街區辦理4場「偽走東南亞之吃爆鳳凰村」，由結業的學員負責文化走讀，帶領民眾品嘗東南亞美食、認識異國文化，活動結合各國文化特色的導覽風格受到好評。

新竹縣社會處表示，新竹縣新住民人口高達1萬5千多人，鳳凰村因鄰近工業區，附近多為東南亞籍移工，許多新住民在這定居開店，以慰藉移工思鄉情緒。雖然台灣的街頭巷尾，不乏標榜異國的餐點或餐廳，其餐廳呈現的往往是老闆家裡、家鄉的味道。

這次的「偽走東南亞」系列活動，包含越南、泰國、菲律賓、印尼等國家的文化走讀，重點在於了解彼此在口味上的差異性，藉此拉近彼此間的距離，促進多元文化融合。

竹東閒人工作室主辦者陳光斌分享，參與4場不同國家的走讀，顛覆其對異國美食的印象，原來菲律賓人的餐桌上都是滿滿的豬肉；越南菜不只是印象中的河粉，更多的是香草葉子包著不同料理吃，很新奇；印尼的料理香料運用很多元，料理的口感有些複雜；原以為的月亮蝦飯原來不是真的泰國菜，打拋葉也不是九層塔。

社會處指出，新住民來台灣生活，帶來多元的生活文化豐富了這塊土地，同時他們在這裡生活、創業與扎根的故事，同樣值得每位路人細細品味，未來也會持續辦理相關走讀活動，透過新住民導覽員融合多元文化觀點的解說，期望能吸引更多在地民眾前來，了解自己居住的環境，有各種不同文化正在蓬勃發展。