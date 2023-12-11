2校周邊無10米以上道路 龍潭老城區建地下停車場 難

桃園龍潭老城區缺乏停車場，議員劉熒隆建議興建在龍潭國小及高中操場設置地下停車場，解決龍潭龍元宮商圈、市場周邊停車問題。市府交通局表示，2校周邊無10米寬以上道路，因此難施作，將持續尋找合適場地及評估更合適方案。

龍潭龍元宮商圈有許多美食小吃，周邊鄰近龍潭大池，每逢假日吸引人潮，停車位不足問題已久，劉熒隆表示，老城區觀光環繞大池、龍元宮及觀光市場，附近的龍潭國小及高中操場僅一牆之隔，初估2校操場總面積超過8000坪，可興建地下停車場。

劉熒隆指出，龍潭國小及高中就在商圈旁，且中壢中原夜市旁的中原國小興建地下停車場、新明夜市旁的新明國小亦同，都是成功案例，若真能建成必造福地方。

交通局回應，龍潭國小及高中操場興建停車場的確空間足夠，不過目前2校的聯外道路接無超過10公尺道路，加上校方周圍的南龍、神龍及東龍路皆有民宅及校方建物，若要興建地下停車場，需要拆遷周邊房舍及校內圖書館、教室，因此目前評估不可行，後續會持續尋找更合適場地，及評估其他解決方案。